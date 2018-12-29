اونلاين | كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 29-12-2018 | يلا شوت | رابط يوتيوب ليفربول وارسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 29-12-2018 | يلا شوت | رابط يوتيوب ليفربول وارسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعول كلوب على الفرعون المصري محمد صلاح في لقاء اليوم كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق لانتزاع فوز جديد بالدوري، كما يأمل صلاح في زيارة شباك آرسنال اليوم لرفع رصيده التهديفي في صراع صدارة هدافي الدوري حيث يملك صلاح 12 هدف خلف اوباميانج برصيد 13 هدف, ويظل الصراعة بين صلاح وأوباميانج مشتعلاً على حسم لقب هداف الموسم الانجليزي, فهل يفعلها صلاح كما فعلها من قبل؟! كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

يلا شوت | رابط يوتيوب ليفربول وارسنال

من المتوقع أن يدخل محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم أمام آرسنال في محاولة من المدرب كلوب لضرب شباك الخصوم سريعاً والحصول على الثلاثة نقاط من المباراة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح

ويتطلع ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب في حصد انتصار جديد ببطولة الدوري لمواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة، والحفاظ على سلسلة الانتصارات السابقة للفريق حيث يعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقي أي خسارة حتي الآن بعد مرور 19 جولة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقا على توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويسعي لتحقيق أي نتيجة إيجابية من داخل ملعب الانفيلد ولو على الاقل الخروج بنقطة التعادل لتحسين مركز الفريق في المسابقة.

تنطلق مباراة ليفربول أمام آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الانفيلد وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2 الناقل الحصري والمباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسيقوم بالتعليق على المباراة حفيظ دراجي في حضور استديو تحليلي عملاق قبل انطلاق المباراة بقيادة محمد سعدون الكواري.

طلب يورجن كلوب مدرب فريق من جماهير الفريق تشجيع الفريق منذ بداية اللقاء من أجل بث الرعب عند لاعبي آرسنال وقال كلوب: نحن نطلب من الجماهير دعم الفريق من الدقيقة الأولي، يجب علينا أن نلعب كرة القدم ولا نفكر في الصيف، إذا خسرنا مباراة ولم نكن على صدارة ترتيب البريميرليج، هل يعني ذلك بأننا خسرنا كل شيء.

واضاف كلوب: نحن لم نتوقع خسارة مانشستر سيتي، ولكن الهزيمة منحت لنا فرصة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع الخصم الجميع في إنجلترا يريد مشاهدة مباراتنا أمام آرسنال، نريد من الجماهير أن يعطونا أجواء مختلفة في ملعبنا أنفيلد، من أجل مساعدتنا على هزيمة آرسنال.

وتابع كلوب: محمد صلاح واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق، في البداية لم يكن موفقاً بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية ولكن ما زالت لديه الرغبة والسرعة، إنه جزء مهم من الفريق، في بداية الموسم لم يكن يشعر براحة جسدية كاملة، ولكنه عاد من جديد للتألق.