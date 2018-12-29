اونلاين | يلا شوت الآن : مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر bein sport رابط سريع liverpool| ماتش محمد صلاح بث مباشر youtube HD

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نتابع مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر يلا شوت kora live تستكمل منافسات الدوري الإنجليزى بالأسبوع العشرون يوم السبت 29/12/2018، ويستضيف فريق ليفربول منافسه آرسنال على ملعب الآنفيلد، مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال كورة لايف يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين يوتيوب بدون تقطيع، ويأمل ليفربول في التحليق منفردا بالقمة، مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال كورة اون لاين بينما يأمل آرسنال في خطف فوز يقربه خطوة نحو المنافسة الشرسة على المراكز الأولى، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم يوتيوب …يقدم موقع الخليج 365 خدمة بث مباريات الدوري الانجليزى اليوم من خلال سيرفرات متعددة الجودات لتناسب جميع انواع الجوالات، ‏مشاهدة مباريات كرة القدم موبايل، يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، و يستطيع الجميع مشاهدة مباريات اونلاين، مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال، ليفربول وآرسنال يوتيوب بث مباشر، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة ستار.

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ليفربول آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، شاكيري، ماني، فيرمينو

الهجوم: محمد صلاح

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: ليشتاينر، سوكراتيس، كوسيلني، كولاسيناك

الوسط: تشاكا، جندوزي، توريرا

الهجوم: أوباميانج، أيوبي، لاكازيت

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بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال كورة اون لاين ويحتل ليفربول المركز الأول في الصدارة برصيد 51 نقطة من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 3 مباريات ولم يسجل أى هزيمة حتى الأن،مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت وكان الليفر قد حقق فوزا كبيرا على فريق نيو كاسل برباعية نظيفة في الجولة الماضية مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت.

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يلعب فريق آرسنال في ضيافة منافسه ليفربول بلقاء الجولة العشرون من الدورى، ويأمل فريق الجنارز في تحقيق الانتصار في المباراة الكبيرة، كما يسعى المدفعجية في الفوز باللقاء والقفز نحو المربع الذهبي وتعطيل مسيرة المتصدر، ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم ويطمح آرسنال في استمرار نتائجه الإيجابية والتقدم نحو المنافسة على اللقب، ويشارك ضمن صفوف الفريق اللندنى اللاعب المصرى الدوبى محمد الننى لاعب بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال كورة ستار خط وسط آرسنال.

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ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم ويحل آرسنال في المركز الخامس بالجدول برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 لقاء والتعادل في 5 وخسارة 3 مباريات، وكان الفريق قد تعادل إيجابيا مع فريق برايتون في لقاء الجولة الماضية بنتيجة 1-1 .

والجدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا في الأسبوع الحادى عشر من البريمير ليج وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 .

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مشاهدة مباراة ليفربول والارسنال بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال يوتيوب تقام مباراة ليفربول وآرسنال في الأسبوع العشرون من الدوري الإنجليزى يوم السبت 29/12/2018، وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت تنقل مباراة ليفربول وآرسنال في الأسبوع العشرون من الدوري الإنجليزى على قنوات bein sport، تعليق المباراة للجزائري “حفيظ دراجي” كما يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت .

تتوجه أنظار عشاق الكرة الانجليزية اليوم الى الثنائي محمد صلاح أوباميانج في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم ومن سيفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي، ويتصدر اللاعب أوباميانج القائمة حالياً بـ 13 هدفاً فى حيث حصد محمد صلاح فى الدوري الانجليزى 12 هدف متساوى مع هاري كين نجم توتنهام.