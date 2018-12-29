اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 29-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد ارسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 29-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعونا اليوم على "الخليج 365 الرياضي" ومشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال يونايتد اليوم السبت 29-12-2018، فى الجولة التاسعة عشر من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة, اما فريق آرسنال يسعى تحسين موقعه فى الدورى والصعود إلى المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي بفرق نقطتين فقط عن المدفعجية، وبنظره على آرسنال نجد أن الفريق يقدم عروض رائعة جعلته في المركز الخامس برصيد 38 نقطة فقط من مجموع 19 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الانجليزي

وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب توتنهام والذي يأتي خلف الريدز بفارق 6 نقاط فقط ويأتي من خلفهم مانشستر سيتي والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 12 هدف يحتل بها المركز الثاني خلف نجم آرسنال اوباميانج برصيد 13 هدف تجعله في المركز الاول امام الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف.

يلا شوت اليوم السبت 29-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد ارسنال

القنوات النقلة لمباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم:

يمكنكم متابعة مباراة الريدز أمام آرسنال عبر موقعنا "الخليج 365", وتأتى المباراة عبر قناة Bein Sport 2 HD المالكة لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز, ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على واحدة من القنوات المفتوحة

القنوات "المجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و آرسنال

قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.

قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12551 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي:

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وتقام المباراة على ملعب آنفيلد معقل الريدز والذي يتسع إلى أكثر من 54 ألف مشجع, والذي يعطى مذاق خاص لمباريات فريق ليفربول, وكل الأمنيات من فريق عم الخليج 365 الرياضي بمشاهدة ممتعة للمباراة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بإعادة تحميل الصفحة (Refresh)