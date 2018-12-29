اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم السبت 29-12-2018 | يلا شوت | رابط يوتيوب الأهلي والداخلية | كورة اون لاين

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تنطلق اليوم مباراة الأهلي والداخلية، مع دقات السادسة مساء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى المصري. بتوقيت القاهرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، في المباراة التي ستقام بينهما ضمن منافسات الدوري المصري، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري.

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يسعى النادي الأهلي في مباراة اليوم لتحقيق فوز جديد من أجل مواصلة الزحف نحو القمة، ومزاحمة غريمه التقليدي الزمالك على اللقب، بعدما نجح الزمالك في اضافة 3 نقاط جديدة لينفرد بالصدارة برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 23 نقطة جمعها من 11 مباراة بالفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة لقائين، ونجح في التأهل لدور المحموعات لدوري ابطال إفريقيا بعدما فاز بهدفين نظيفين على ملعب برج العرب في الاسكندريةعلى جيما الإثيوبي، أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن، قبل الخسارة في اثيوبيا 1-0 ليتاهل بمجموع اللقاءين ، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري.

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الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال يمني النفس في مباراة اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية،و يرغب في مباغتة الاهلي وتحقيق الفوز عليه، حيث يحتل الفريق الشرطي المركز المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وسيعول الفريق كثيرا على نجمه الأول الهداف حسام باولو، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري

قائمة الأهلي:

ضمن قائمة الأهلي لموقعة الداخلية 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وهشام محمد، وأيمن أشرف، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وأحمد فتحي، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وعلي معلول، ووليد أزارو، وباسم علي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الداخلية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، في بث حي ومباشر اليوم عبر قناتي النيل للرياضة في بث حي ومباشر ، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري

ونجح الأهلي في التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية في مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد، وجيرالد دا كوستا والفلسطيني محمود السلمي.

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الأهلي الذي عاني كثيرا في هذا الموسم بعدما فشل في اقتناص لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية، بعدما خسر في رادس امام الترجي بثلاثية مذلة، يسعى لتضميد جراحه بالانتصارات المحلية، الأهلي الذي لم ينجح في تخطي عقبة الوصل الإماراتي في كأس زايد وغادر البطولة مبكرا من دور الـ16، ليتم بعدها مباشرة الإطاحة بمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي استمر لـ5 أشهر فقط في منصبه.

ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خدمات كلا من ناصر ماهر ومروان محسن نجما الفريق من أجل قيادة الفريق للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولن يقبل المارد الأحمر بأي تعثر في مواجهة اليوم، خاصة بعد غليان الشارع الأهلاوي ومطالبته بعودة الروح للفريق والمنافسة على بطولة الدوري في ظل الحالة الرائعة التي يعيشها منافسه وغريمه التقليدي الزمالك، وتولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المهمة الفنية للأهلي في الفترة الأخيرة .