اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يخوض ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، تحدياً جديداً فى مشواره نحو الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ عام 1990 عندما يستضيف أرسنال الذى يضم اللاعب المصرى محمد الننى فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20.

ليفربول يتحدى أرسنال فى قمة الدورى الإنجليزى

وكان أرسنال هو آخر فريق نجح فى اقتناص نقطة من ضيفه ليفربول فى التعادل 1-1، لكن فريق المدرب أوناى إيمرى فقد البوصلة من بعدها وخسر 7 نقاط فى آخر 3 مباريات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب الوصافة وسبع نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، علماً بأن "الريدز" لم يتذوق مرارة الهزيمة فى آخر 30 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" ببطولة "البريميرليج".

حصن أنفيلد المنيع سلاح ليفربول للفوز

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على الحارس البرازيلى أليسون ودفاع ليفربول بقيادة فيرجيل فان دايك، بجانب النجم المصرى محمد صلاح، فى الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث قبل الذهاب إلى ملعب "الاتحاد" لمواجهة مانشستر سيتى الخميس المقبل.

ويمتلك ليفربول أقوى دفاع فى مسابقة الدورى الإنجليزى بعدما اهتزت شباكه 7 مرات فقط فى 19 مباراة، كما يمتلك محمد صلاح صاحب الـ12 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، والذى سجل فى 10 مباريات ببطولة "البريميرليج" هذا الموسم، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب آخر.

محمد صلاح لاعب ليفربول

ومما يعزز من فرص ليفربول فى تحقيق الفوز بمباراة اليوم أن أرسنال لم يحافظ على نظافة شباكه فى مبارياته التسعة الأخيرة خارج ملعبه بالدورى الإنجليزى، كما يعانى الفريق اللندنى من تراجع مستواه الدفاعى بعدما اهتزت شباكه بـ6 أهداف من أخطاء قاتلة ارتكبها لاعبوه الموسم الحالى.

وستكون الأنظار متجهة صوب الثنائى محمد صلاح وأوباميانج فى مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، فى ظل الصراع المحتدم بينهما على الفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى، حيث يتصدر أوباميانج القائمة حالياً بـ13 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على محمد صلاح وهارى كين نجم توتنهام.

محمد صلاح يسعى لإنهاء عقدة الكبار فى الدورى الإنجليزى

يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفى أمام عمالقة الدورى والإنجليزى بالوصول إلى شباك أرسنال فى مباراة اليوم، ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام مانشستر سيتى وتوتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسى فى الدور الأول من منافسات الدورى الإنجليزى هذا الموسم.