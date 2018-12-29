اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يخوض ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، تحدياً جديداً فى مشواره نحو الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ عام 1990 عندما يستضيف أرسنال الذى يضم اللاعب المصرى محمد الننى فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20.
ليفربول يتحدى أرسنال فى قمة الدورى الإنجليزى
وكان أرسنال هو آخر فريق نجح فى اقتناص نقطة من ضيفه ليفربول فى التعادل 1-1، لكن فريق المدرب أوناى إيمرى فقد البوصلة من بعدها وخسر 7 نقاط فى آخر 3 مباريات.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب الوصافة وسبع نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.
ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، علماً بأن "الريدز" لم يتذوق مرارة الهزيمة فى آخر 30 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" ببطولة "البريميرليج".
حصن أنفيلد المنيع سلاح ليفربول للفوز
وتعقد جماهير ليفربول آمالها على الحارس البرازيلى أليسون ودفاع ليفربول بقيادة فيرجيل فان دايك، بجانب النجم المصرى محمد صلاح، فى الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث قبل الذهاب إلى ملعب "الاتحاد" لمواجهة مانشستر سيتى الخميس المقبل.
ويمتلك ليفربول أقوى دفاع فى مسابقة الدورى الإنجليزى بعدما اهتزت شباكه 7 مرات فقط فى 19 مباراة، كما يمتلك محمد صلاح صاحب الـ12 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، والذى سجل فى 10 مباريات ببطولة "البريميرليج" هذا الموسم، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب آخر.
محمد صلاح لاعب ليفربول
ومما يعزز من فرص ليفربول فى تحقيق الفوز بمباراة اليوم أن أرسنال لم يحافظ على نظافة شباكه فى مبارياته التسعة الأخيرة خارج ملعبه بالدورى الإنجليزى، كما يعانى الفريق اللندنى من تراجع مستواه الدفاعى بعدما اهتزت شباكه بـ6 أهداف من أخطاء قاتلة ارتكبها لاعبوه الموسم الحالى.
وستكون الأنظار متجهة صوب الثنائى محمد صلاح وأوباميانج فى مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، فى ظل الصراع المحتدم بينهما على الفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى، حيث يتصدر أوباميانج القائمة حالياً بـ13 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على محمد صلاح وهارى كين نجم توتنهام.
محمد صلاح يسعى لإنهاء عقدة الكبار فى الدورى الإنجليزى
يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفى أمام عمالقة الدورى والإنجليزى بالوصول إلى شباك أرسنال فى مباراة اليوم، ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام مانشستر سيتى وتوتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسى فى الدور الأول من منافسات الدورى الإنجليزى هذا الموسم.
دون عناء البحث من خلال الانترنت على رابط مشاهدة لمباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم, ستجد في أسفل هذة المقالة أسهل طريقة لمشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز, وذلك عن طريق رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم السبت 29-12-2018، وهي واحدة من أهم مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي، وهذا اليوم هو أحد أيام الأسبوع الأول في مرحلة العودة من الدوري الانجليزي، وإذا كنت من متابعي الدوري الانجليزي وعشاق الفرعون المصري كل ما عليك فعله هو العودة إلينا قبل المباراة بنصف ساعة فقط من أجل مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الانجليزي اليوم ”مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم”.
معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:-
البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع العشرين)
القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2
ملعب المباراة:- آنفيلد معقل ليفربول
المعلق:- حفيظ دراجي
موعد مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال:-
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
قنوات "مجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و آرسنال
قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.
قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.
قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12948 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.
ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثاني بـ12 هدفاً خلف مع أوباميانج الذي يملك في رصيده 13 هدفا ويصارع الفرعون المصري على الصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.
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