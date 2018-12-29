اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم مباشر| البث المباشر لمباراة الاهلي اليوم| مباراة الاهلي والداخليه مباشر

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يمكنك الآن عبر موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم السبت 29-12-2018 بأفضل جودة ممكنه, وهي المباراة التي يخضوها الأهلي في المركز السابع "مؤقتاً"جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة جمعها من 11 مباراة, تمكن خلالها من الفوز بـ 7 مبارايات والتعادل في مباراتين وتلقى الزمالك الهزيمة في مباراتين أيضاً في موسم متذبذب للغاية يقدمها نجوم النادي الاهلي.

البث المباشر لمباراة الاهلي اليوم

قائمة الاهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري اليوم:-

محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة مباراة الداخلية المقرر لها السادسة من مساء غدٍ، السبت، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم مباشر

وتضم القائمة 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وهشام محمد، وأيمن أشرف، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وأحمد فتحي، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وعلي معلول، ووليد أزارو، وباسم علي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد.

مباراة الاهلي والداخليه مباشر

موعد مباراة الاهلي والدخلية في الدوري المصري الممتاز اليوم:-

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلومات تهمك عن مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري اليوم:-

القنوات الناقلة:- On Sport + Nile Sport

البطولة:- الدوري المصري الممتاز الأسبوع السادس "مؤجلة"

الملعب:- بتروسبورت

المعلق:- ايمن الكاشف

أكد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى جاهزية الفريق لمواجهة الداخلية التى تقام اليوم السبت والمؤجلة من الجولة السادسة فى بطولة الدورى العام، كما أبدى ثقته فى لاعبى الفريق على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والاستمرار فى حصد نقاط المؤجلات والتقدم خطوة جديدة فى ترتيب جدول المسابقة.

وحرص يوسف على تجهيز الفريق من خلال التدريبات على ملعب التتش، والتى ركز خلالها على تدريبات الكرة بشكل كبير، من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتطبيق الفكر الفنى الخاص بمواجهة الغد، إلى جانب التركيز على الجانب النفسى من خلال جلساته مع اللاعبين؛ للتأكيد على أهمية مباراة الداخلية فى مشوار الفريق.

وأوضح المدير الفنى المؤقت أن الفريق يسير بخطوات ثابتة فى بطولة الدورى، وأنه يأمل فى مواصلة الانتصارات بالبطولة، خاصة فى المباريات المؤجلة، مشددا على احترام الفريق لجميع المنافسين ومن بينهم فريق الداخلية.

وأشار يوسف إلى أن تركيز الفريق منصب على مواجهة الداخلية فى الدورى بعد إغلاق ملف بطولة أفريقيا بشكل مؤقت، عقب حسم التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة الأهلي والداخلية في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من منافسات أقوى دوريات العالم العربي وستجدون البث المباشر أسفل المقالة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بتحديث الصفحة (Refresh).