اونلاين | يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | اون لاين مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر | كورة ستار

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يمكنك الآن عبر موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ونيو كاسل بأفضل جودة ممكنه, وهي المباراة التي يخوضها اليوم النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 29 من ديسمبر, وتأتيكم المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم اون لاين الدورى الانجليزى

التشكيل المتوقع للفريقين:

يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي:

يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير

ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون

ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة

وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.

بينما يدخل فريق آرسنال هذة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، سوكراتيس، كوسيلني، كولاسياناك.

الوسط: جيندوزي، جاكا، توريرا.

الهجوم: أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:

تأتي المباراة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، 22 ربيع الآخر 1440 هجريًا, 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة : بي ان سبورت 2

حكم المباراة: لم يحدد

الملعب: آنفيلد

ويدخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الاول بترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ12 هدفاً خلف أوباميانج نجم ىرسنال الذي يملك في رصيده 13 هدفا في صراع الصدارة على لقب هداف الدوري الانجليزي، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.

تأتي مباراة اليوم للريدز وهو في حالة نشوة بعد تحقيق انتصار مهم على حساب نيوكاسل في الجولة الماضية من منافسات الدوري الانجليزي بـ 4 أهداف دون رد، وبهذا الانتصار ضمن ليفربول بقيادة محمد صلاح البقاء على صدارة جدول الترتيب برصيد نقطة 51، وبفارق 6 نقاط عن توتنهام الذي يأتي متأخراً في المركز الثاني حاليًا في الدوري بعد تخطيه لمانشستر سيتي في الجولة الماضية والذي يقد اداء متمز للغاية هذا الموسم .

وبنظره على منافس الريدز في مباراة اليوم نرى أن فريق آرسنال يعيش أيامًا جيدة من حيث الآداء والنتائج حتى الآن في هذا الموسم، فقد تمكن الفريق من جمع 38 نقطة بعد مرور 19 جولة، وذلك بتحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 أخرى، بينما تلقى 3 هزائم فقط في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع حيث يمتلك تشيلسي 40 نقطة بفارق نقطتين فقط عن آرسنال.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة ليفربول (محمد صلاح) وآرسنال في الجولة العشرون من منافسات أقوى دوريات العالم (البريميرليج), وستجدون البث المباشر أسفل المقالة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بتحديث الصفحة (Refresh)