اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم (الدوري السعودي)| أهم مباريات اليوم الدوري السعودي بث مباشر| شاهد Al Ittihad مباشر

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يفتح استاد الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتفاق والاتحاد يوم السبت القادم 29 ديسمبر 2018، الموافق 22 ربيع الآخر 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2018-19. أهم مباريات اليوم الدوري السعودي بث مباشر

ويقدم لكم "موقع الخليج 365" متابعة خاصة ولحظية لكل الدوريات حول العالم بصفة عامة, والدوري السعدوي بصفة خاصة, وينتظر عشاق الدوري السعودي للمحترفين مباراة الاتحاد السعودي والاتفاق ، وتأتي المباراة تحت عنوان "لقاء الجريحين"، في اللقاء الذي يقام في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين, وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الملك عبد العزيز الذي يفتح أبوابه لإحتضان اللقاء, اليوم الجمعة القادم 28 ديسمبر 2018، الموافق 21 ربيع الآخر 1440 هجريًا.

مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم (الدوري السعودي)

وتعرض اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب نادي الاتفاق السعودي للإصابة، وسوف يغيب عن فريقه لمدة قد تصل إلي أسبوعين بعد إنتهاء فترة التأهيل.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاتفاق في الدوري السعودي اليوم

التشكيل المتوقع للاتحاد السعودي أمام الاتفاق اليوم:-

سيغيب عن الاتحاد في المباراة ضد الاتفاق الحارس عساف القرني، وبالرغم من عودته إلى التدريبات الجماعية لكن من المتوقع أن لايشارك لعدم اكمال لياقته، بالإضافة إلى كريم الأحمدي بداعي الإصابة، وسيفتقد النمور الثنائي عمار الدحيم، خالد السميري بسبب تراكم البطاقات.

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سيبدأ المدرب سلافين بيليتش بنفس طريقته المعتادة، وسيكون بديل عساف القرني في حراسة المرمى هو فواز القرني، وسيشارك زياد الصحفي بجوار جيرمان لتعويض غياب الدحيم، وسيأخذ مكان خالد السميري عمار النجار، والمهاجم الوحيد هو أليكساندر بيشيتش.

حراسة المرمي: فواز القرني

خط الدفاع : منصور الحربي - ماثيو جيرمان - زياد الصحفي - حسن معاذ

خط الوسط: جوناس - خالد السميري - فهد المولد - كارلوس فييانويفا - رومارينيو

الهجوم: أليكساندر بيشيتش

التشكيل المتوقع للإتفاق أمام الاتحاد في الدوري السعودي:-

سيفتقد الاتفاق في هذا اللقاء خدمات متوسط ميدانه فيليب كيس، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر للإيقاف، وستكون كل الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب ليوناردو راموس لهذا اللقاء الصعب .

سيبدأ المدرب الأوروجوياني بتشكيلته الذي اعتاد عليه الفريق تحت قيادته، وسيعتمد على سعيد الربيعي ورامون أرياس في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بفارلي روزا في حال عدم لحاق كيس بهذه المباراة .

رايس مبولحي

الدفاع: حسين السيد - سعيد الربيعي - رامون أرياس - علي الخيبري

خط الوسط: علي هزازي - فارلي روزا - فخر الدين بن يوسف - برايان أليمان - محمد الكويكبي

الهجوم: كريستيان جيوانكا

واصل العميد السقوط من جديد أمام النصر في ديربي قوي جمع بين الفريقين عصر الجمعة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، ومنذ قدوم المدرب الكرواتي سلافن بليتيش لن يستطيع الفريق تحقيق الانتصار سوا في مواجهة وحيدة كانت أمام الباطن، ويحتل النمور المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، بعد 14 مبارة، تعادل في ثلاث، وتلقى 10 هزائم، وحقق الفوز في مباراة واحدة.

يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع برصيد 19 نقطة خلف القادسية والفيصلي اللذان يمتلكان 20 نقطة، ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام الفتح في الجولة الماضية، وحتى الآن خاض الفريق 14 مباراة، حققوا الفوز في خمس مباريات وهُزموا مثلهم، بينما كان التعادل حاضر في أربع مواجهات.