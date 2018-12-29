اونلاين | دوري بلس Al Ittihad.. مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| مشاهدة مباراة الاتحاد الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس Al Ittihad.. مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| مشاهدة مباراة الاتحاد الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة الدمام، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، يوم غد السبت، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول إلى الدمام يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة، حمد الصنيع، والأمين العام سعيد باوزير. اهم مباريات الدوري السعودي مباشر عشاق الدوري السعودي للمحترفين على موعد مع موقع "الخليج 365" وتغطية خاصة للمباريات, ويدخل الاتحاد هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد النصر العالمي بهدفين دون مقابل هدف رغم تقديم مباراة أكثر من رائعة والتقدم أولاص بهدف المخضرم عمر السومة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، ومنذ قدوم المدرب الكرواتي سلافن بليتيش لن يستطيع الفريق تحقيق الانتصار سوا في مواجهة وحيدة كانت أمام الباطن، ويحتل النمور المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، بعد 14 مبارة، تعادل في ثلاث، وتلقى 10 هزائم، وحقق الفوز في مباراة واحدة. عشاق الدوري السعودي للمحترفين على موعد مع موقع "الخليج 365" وتغطية خاصة للمباريات, ويدخل الاتحاد هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد النصر العالمي بهدفين دون مقابل هدف رغم تقديم مباراة أكثر من رائعة والتقدم أولاص بهدف المخضرم عمر السومة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، ومنذ قدوم المدرب الكرواتي سلافن بليتيش لن يستطيع الفريق تحقيق الانتصار سوا في مواجهة وحيدة كانت أمام الباطن، ويحتل النمور المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، بعد 14 مبارة، تعادل في ثلاث، وتلقى 10 هزائم، وحقق الفوز في مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

وعمل المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل مباراة الاتفاق، أملًا في تحقيق فوز مهم غدًا؛ يُساعد العميد في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي حققها هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:-

5:35 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:35 مساءاً بتوقيت مصر .

4:35 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:35 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:35 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:35 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:35 مساءاً بتوقيت العراق .

4:35 مساءاً بتوقيت السودان .

5:35 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:35 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:35 مساءاً بتوقيت تونس .

3:35 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:35 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:35 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:35 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:35 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:35 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:35 مساءاً بتوقيت قطر.

2:35 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:35 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:35 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للاتحاد السعودي أمام الاتفاق اليوم:-

سيبدأ المدرب سلافين بيليتش بنفس طريقته المعتادة، وسيكون بديل عساف القرني في حراسة المرمى هو فواز القرني، وسيشارك زياد الصحفي بجوار جيرمان لتعويض غياب الدحيم، وسيأخذ مكان خالد السميري عمار النجار، والمهاجم الوحيد هو أليكساندر بيشيتش.

حراسة المرمي: فواز القرني

خط الدفاع : منصور الحربي - ماثيو جيرمان - زياد الصحفي - حسن معاذ

خط الوسط: جوناس - خالد السميري - فهد المولد - كارلوس فييانويفا - رومارينيو

الهجوم: أليكساندر بيشيتش

التشكيل المتوقع للإتفاق أمام الاتحاد في الدوري السعودي:-

سيبدأ المدرب الأوروجوياني بتشكيلته الذي اعتاد عليه الفريق تحت قيادته، وسيعتمد على سعيد الربيعي ورامون أرياس في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بفارلي روزا في حال عدم لحاق كيس بهذه المباراة .

رايس مبولحي

الدفاع: حسين السيد - سعيد الربيعي - رامون أرياس - علي الخيبري

خط الوسط: علي هزازي - فارلي روزا - فخر الدين بن يوسف - برايان أليمان - محمد الكويكبي

الهجوم: كريستيان جيوانكا

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