اونلاين | رابط يلا شوت الجديد hd لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | كورة لايف |بث مباشر الاسطورة | بث مباشر Bein Sport

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا هي مطلب الكثير من الجماهير التي ستشاهد اللقاء من خلال شاشات التلفاز، نظراً أن قنوات بي إن سبورت تنقل مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويستضيف الريدز ارسنال على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونستعرض عليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا.
ويدخل ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح اللقاء محتلاً صدارة تريب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن توتنهام، صاحب المركز الثاني، بينما سيدخل ارسنال المباراة محتلاً المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم
تنطلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم السبت 29-12-2018 في تمام الساعة السبعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.
وتنقل قناة بي إن سبورت 2 الرياضية مباراة ليفربول وارسنال اليوم حصرياً ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور حفيظ دراجي.
البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع العشرين)
القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2
ملعب المباراة:- آنفيلد معقل ليفربول
المعلق:- حفيظ دراجي
موعد مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال:-
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الثاني فى المركز الثاني بـ12 هدفاً خلف مع أوباميانج الذي يملك في رصيده 13 هدفا ويصارع الفرعون المصري على الصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.
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