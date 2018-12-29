اونلاين | محمد صلاح | النني | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم السبت 29 - 12 - 2018 | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

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يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره الأرسنال، في مباراة نارية ينتظرها عشاق الكرة العالمية والعربية والمصرية، حيث يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح نظيره أرسنال الذي يضم الدولي المصري الأخر محمد النني، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد أرسنال (النني) بث مباشر اليوم السبت 29-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.

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سيكون عشاق الثنائي المصري محمد صلاح نجم الريدو ومحمد النني نجم الجانرز، على مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية على أرضية استاد آنفيلد، ويرتبط الثنائي بقصة كفاح شهيرة حيث بدأ الثنائي مسيرتهما الكروية مع المقاولون العرب، قبل أن ينتقلا لصفوف بازل السويسري، ويبدأ الثنائي مشوارهما للعالمية، وتدرج الثنائي سويا في المنتخبات الوطنية، حيث شاركا معا في مونديال الشباب وأولمبياد لندن ومونديال روسيا.

ليفربول بطل الشتاء، يدخل الريدز مباراة اليوم وهو في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، جمعها من 16 انتصار و3 تعادلات، ولم يتلقى العملاق الإنجليزي أي هزيمة في الموسم الحالي، وهو ما يرجح كفتهم بالتتويج باللقب الأول في تاريخ النادي منذ دخول الإحتراف للأراضي الإنجليزية، حيث فشل الفريق منذ أكثر من 18 عاما في الفوز باللقب، ونجح الفريق في الفوز في أخر مبارياته على نيوكاسل برباعية نظيفة، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح | النني | ليفربول وأرسنال بث مباشر | LiveHD7 | beIN SPORTS

على الجانب الأخر يدخل آرسنال مباراة اليوم وهو قادم من تعادل ساذج امام برايتون، ويعاني من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة، فالفريق لم يحقق فوزين متتاليين منذ نوفمبر الماضي، أما آخر 3 مباريات له فقد فاز في واحدة فقط منهم وخسر في مثلها وتعادل في الأخيرة مع برايتون بهدفٍ لمثله، ليصبح بذلك أبناء إيمري في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، و6 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

وسيكون هناك صراعا خاصا بين الثنائي محمد صلاح والجابوني أوباميانج حيث يتصدر الجابوني صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بينما يحتل صلاح المركز الثاني برصيد 12 هدفا، وسيتسابق الثنائي في مواجهة اليوم لزيادة رصيدهم، ومن المنتظر أن يبدأ أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من : لينو في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع كولاشيناتس ، لوران كوسيلني ، سوكراتيس باباستاثابولوس ، ستيفان ليختشتاينر، وفي الوسط ماتيو جيندوزي ، جرانيت تشاكا ، محمد النني، آرون رامزي، وفي الهجوم أوباميانج ،أليكساندر لاكازيت.

ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 beIN SPORTS | mo salah

على الجانب الأخر لن يقوم الألماني يورجن كلوب بتغيير طريقته الناجحة التي لم يخسر بها طوال الدور الأول هذا الموسم، وسيواصل الاعتماد على لوفرين بجانب فان دايك في قلب الدفاع متجاهلاً المداورة لإصابة مدافعه الكاميروني والإنجليزي، أما وسط الميدان فمن المتوقع أن يشهد مشاركة كيتا وهندرسون وفابينيو، وسيبدأ مواجهة اليوم بتشكيل مكون من :أليسون في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع آندرو روبرتسون -،فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ،ترينت أليكساندر،آرنولد، وفي الوسط نابي كيتا ، فابينيو ، جوردان هندرسون، وفي الهجوم ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح.