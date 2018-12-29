اونلاين | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وسامبدوريا مباشر (On live) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

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تابعونا اليوم على موقع "الخليج 365" فنحن على موعد اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الإيطالي، حيث سيستضيف فريق يوفنتوس نظيره سامبدوريا وذلك ضمن إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، والجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، ومازل اليوفي يحتل الصدارة بمفرده فقد حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم، أما عن فريق سامبدوريا يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، يأمل في هذا اللقاء إحراز أهداف لتحسين ترتيبه في صدارة الجدول.

مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وسامبدوريا مباشر (On live)

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي اليوم:

2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:30 مساءاً بتوقيت مصر .

1:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:30 مساءاً بتوقيت العراق .

1:30 مساءاً بتوقيت السودان .

2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:30 ظهراً بتوقيت تونس .

12:30 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:30 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:30 مساءاً بتوقيت قطر.

11:30 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلومات تهمك عن مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم:

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 19).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : محمد بركات .

كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سامبدوريا، اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة البيانكونيري كاملة، كالتالي:

"تشيزني، ماتيا بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيلليني، مهدي بن عطية، أليكس ساندرو، بونوتشي، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، ماندزوكيتش، مويس كين، وبيرنارديسكي".

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