اونلاين | live kora | كورة لايف | مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم يوتيوب

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اهتماماً من موقع "الخليج 365" بتقديم متابعة خاصة لمباريات وأحداث الدوري الايطالي الممتاز (الكاليتشو) نقدم لكم خدمة (العنوان), وتأتي انطلاقة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم السبت الموافق ل 29 ديسمبر 2018، يتواجد نادي يوفنتوس في المركز الأول من ترتيب الدوري الايطالي الممتاز، وذلك برصيد 50 نقطة، بعد خوض 18 مباراة حيث فاز في 16 وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن، وفي المقابل سامبدوريا يدخل مباراة يوفنتوس اليوم، وهو يتواجد في الخامس ، وذلك برصيد 29 نقطة من 8 فوز و5 تعادلات و5 مباريات انتهت بالخسارة.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر

دون عناء البحث من خلال الانترنت على رابط مشاهدة لمباراة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس اليوم, ستجد في أسفل هذة المقالة أسهل طريقة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم في الدوري الايطالي الممتاز, وذلك عن طريق رابط بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم السبت 29-12-2018، وهي واحدة من أهم مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الايطالي، وهذا اليوم هو أحد أيام الأسبوع الاخير في مرحلة الذهاب من الدوري الايطالي، وإذا كنت من متابعي الدوري الايطالي وعشاق كريستيانو رونالدو كل ما عليك فعله هو العودة إلينا قبل المباراة بنصف ساعة فقط من أجل مشاهدة مباراة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في الدوري الايطالي اليوم ”مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم يوتيوب

التشكيل المتوقع ليوفنتوس امام سامبدوريا في الدوري الايطالي:

حارس المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - إيمري تشان

الهجوم الناري: كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيستمر في الاعتماد على الثنائي كيليني وبونوتشي في مركز قلب الدفاع، وسيعوض غياب البرتغالي بالدفع بماتيا دي شيليو في مركز الظهير الأيمن، وسيدخل إيمري تشان في التشكيل بدلاً من الأوروجوياني، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي، رونالدو، ماندجوكيتش، ديبالا.

التشكيل المتوقع لسامبدوريا امام يوفنتوس في الدوري الايطالي:

حارس مرمى: إميل أوديرو

الدفاع: نيكولا مورو - عمر كولي - لورينزو تونيلي - جاكوبو سالا

خط الوسط: كارول لينيتي - ألبين إيكدال - دينيس برايت - جيانلوكا كبراري

الهجوم: جاستون راميرز- فابيو كوالياريلا

سيواصل المدرب ماركو جيامباولو الاعتماد على نفس الطريقة التي خاض بها مبارياته في الكالتشيو، وسيعتمد على كلًا من عمر كولي وتونيلي لتعويض غياب أندرسون في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي راميرز وكوالياريلا وخلفهم كبراري.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي اليوم:

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة beIN SPORTS HD4 ببث اللقاء مباشرة، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.