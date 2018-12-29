الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
يواجه فريق ليفربول، الليلة، فريق أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، على ستاد آنفيلد، معقل الريدز، الذي لم يتلق أية هزيمة في أخر 30 مباراة خاضها على ملعبه ببطولة “البريميرليج”.
مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي
يتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متفوقا على توتنهام الذي يحل في المركز الثاني بفارق 6 نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.
مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي
ويسعى المدفعجية إلى العودة مرة أخرى لسكة الإنتصارات بعد التعادل أمام برايتون الجولة الماضية، حتى لا يبتعد عن مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فيما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجانرز سيفتقد خدمات لاعبه الألماني مسعود أوزيل، في لقاء ليفربول، وأن غيابه “شبه مؤكد”.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة الأرسنال “مرحلة جديدة من الموسم، معللا بأن “أرسنال الآن في في مرحلة جيدة. يملكون فريقا قويا ومدرب جيد، لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية”.
مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي
وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين الثنائي محمد صلاح وأوباميانج، في ظل الصراع المحتدم بينهما على الفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي، إذ يتصدر أوباميانج القائمة حاليا بـ 13 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على محمد صلاح وهاري كين نجم توتنهام.
موعد مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
يلتقي فريقا ليفربول وأرسنال على ستاد آنفيلد، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.
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