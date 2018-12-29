رياضة | عاجل.. وفاة المعلق محمد السباعي في حادث سير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة المعلق محمد السباعي في حادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي المعلق الرياضي محمد السباعي منذ قليل، في حادث سير آليم بسيارته، قبل وصوله إلى المستشفي لتلقي الإسعافات.

ونشر العديد من أصدقاء السباعى عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته آثر الحادث، وكانت الرسالة الأولي من حساب السباعي الشخصي كبتها أحد أصدقائه الذين كانوا معه في المستشفي.

وعمل محمد السباعي معلقاً رياضياً على مباريات الدوري المصري، وبدأ مهنته الرياضية في عام 1995 في القناة السادسة ثم عمل بعدها في الشباب والرياضة وخاض تجربة ناجحة مع فضائية دي أم سي الرياضية.