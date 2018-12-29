رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مكسيكة عن اقتراب البرازيلي كاميلو سانفيزو مهاجم فريق كويريتارو المكسيكي من الانتقال للأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة. وبحسب ما ذكرته التقارير فإن الأهلي أتم اتفاقه مع سانفيزو وبات اللاعب قريبا من اللعب لصفوف الفريق الأول بالقلعة الحمراء. وكان الأهلي قد دعم الفريق الأول ب٤ لاعبين بداية من يناير المقبل وهم محمد محمود من وداي دجلة، ومحمود وحيد من مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي، بالإضافة إلى استعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة ٦ أشهر.

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