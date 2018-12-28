رياضة | نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 ونتائج قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 ونتائج قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية نتيجة قرعة دوري أبطال افريقيا 2019 ، وانطلقت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019 في تمام الساعة 6 مساء اليوم الجمعة عبر قناتي بي ان سبورت الإخبارية وأون سبورت عبر تردد 10853، حيث تقدم أون سبورت خدمة الاستوديو التحليلي لقرعة دوري اابطال افريقيا والكونفدرالية 2019.

حيث أن الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لدوري الأبطال 2019 النادي الأهلي والإسماعيلي من مصر الوداد المغربي ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغولي، أورلاندو وصن داونز.

بالإضافة إلي والترجي التونسي ونادي لوبى ستارز النيجيري والقسنطيني وبلاتينيوم الزيمبابوي، سيمبا التنزاني، شبيبة الساورة الجزائري وأسيك ميموزا، الأفريقي، وحوريا الغيني.

طريقة سحب قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 كما أوضح الاتحاد الإفريقي أنه سيتم وضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء برقم المستوى، وتبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات.

وذلك قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث، والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول.

يذكر أن موعد إنطلاق دور المجموعات ستنطلق مباريات دور المجموعات بداية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 يوم الـ11 يناير المقبل 2019 وحتى 17 مارس من نفس العام.

نتائج قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية على النحو التالي:

الزمالك × اتحاد طنجة المغربي

جورماهيا إف سي (كينيا) × نيو ستارز (الكاميرون)

أهلي بني غازي (ليبيا) × نصر حسين داي (الجزائر)

الهلال (السودان) × ماكوا فيكتوري (رواندا)

نكانا إف سي (زامبيا) × سان بيدرو (كوت ديفوار)

القطن (الكاميرون) × أسانتي كوتوكو (غانا)

زيسكو يونايتد (زامبيا) × كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

ستاد مارين (مالي) × بيريليوس (أنجولا)

الرجاء البيضاوي (المغرب) × أفريقيا ستار (ناميبيا)

نهضة بركان (المغرب) × جيراف (السنغال)

الصفاقسي (تونس) × فايبرس (أوغندا)

الزمالك (مصر) × اتحاد طنجة (المغرب)

ليسوتو إف سي (لوسوتو) × نوكو رينجرز (نيجيريا)

النصر (ليبيا) × ساليتاس إف سي (بوركينا فاسو)

كامبالا سيتي (أوغندا) × أوتوهو (الكونغو)

جيما أبا جيفا (أثيوبيا) × حسنية أغادير (المغرب)

نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2019