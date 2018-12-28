اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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تقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم 28-12-2018 على أرضية ملعب بتروسبوت، وتأتيكم مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام بتروجت، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد بترو سبورت.، وتتجه أنظار عشاق الأهلي علي ميعاد مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز, وتنقل المباراة على قناة اون سبورت، المتخصص في بث الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى قناة النيل للرياضة، الحاصلة على بث الدوري العام.



YouTube مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجيش بالسويس، إلا أنه تقرر نقلها إلى ملعب بتروسبورت على أن تقام في نفس الموعد.

قائمة الزمالك لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري اليوم:-

أعلن الجهاز للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الخميس استعدادا للقاء بتروجيت غدا الجمعة في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق كل من محمود علاء للإيقاف ومحمود حمدي "الونش" وإبراهيم حسن وحمدي النقاز وحميد أحداد للإصابة وأحمد مدبولي وعمر صلاح وأيمن حفني لأسباب فنية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمود "جنش" وعماد السيد

خط الدفاع: حازم إمام وبهاء مجدي وأحمد أبوالفتوح ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ومحمد أحمد "كماتشو".

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ويوسف "أوباما" ومحمود "كهربا" ومحمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو وعمر السعيد.

ترتيب الزمالك وبتروجيت في جدول الدوري المصري قبل مباراة اليوم:-

الزمالك متصدراً لجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من 14 مباراة, تمكن خلالها من الفوز بـ 11 مباراة والتعادل في مباراتين وتلقى الزمالك الهزيمة في مباراة واحدة فقط في موسم مميز للغاية يقدمها نجوم نادي الزمالك بقيادة جروس وتحت قيادة المستشار مرتضى منصور, اما نادي بتروجيت يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط جمعها من 17 مباراة في الدوري المصري حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت الجمعة في الدوري المصري الممتاز:-

تبدا مباراة الزمالك التي تقام على ملعب بتروسبورت اليوم في تمام السعة:-

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل أعلن مسوؤلو نادي الزمالك التحدي مع الأهلي في صفقة محمود مرعي مدافع فريق وادجلة تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

وينافس نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي بعد الدخول مفاوضات قوية مع محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأبيض.

وأرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا رسميًا لوادي دجلة، تطلب فيه ضم محمود مرعي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واستفسر نادي الزمالك من نظيره دجلة عن الشروط المالية لمسؤولي وادي دجلة، من أجل بدء التفاوض المالي للحصول على خدمات اللاعب.

ويتمتع محمود مرعي باهتمام خاص من جانب الأهلي، لترميم دفاع القلعة الحمراء في الميركاتو المقبل ، خاصة أن اللاعب وقع لمدة 4 مواسم ونصف مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأحمر.

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