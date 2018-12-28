اونلاين | بث مباشر | الزمالك وبتروجيت Live اليوم 28-12-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية | يلا شووت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | الزمالك وبتروجيت Live اليوم 28-12-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية | يلا شووت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" لمتابعيها الأعزاء، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبتروجيت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في اللقاء الذي سيقام علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

مباراة ينتظرها عشاق الفارس الأبيض، ضد فريق بتروجيت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 28-12-2018، في واحدة من المباريات المثيرة بالدوري المصري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر اليوم الجمعة 28-12-2018 لايف في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت بث مباشر

على استاد بتروسبورت يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم أمام بتروجيت وعينه على النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على صدارته للدوري المصري، الزمالك الذي يقدم موسم مميز مع مدربه السويسري كريستيان جروس، يسعى لاقتناص بطولة الدوري بعد غياب 3 سنوات، الزمالك يحتل الصدارة برصيد 35 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 11 منها وتعادل في لقائين ينما تعرض لخسارة وحيدة، ونجح في التتويج بلقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال في أكتوبر الماضي في مباراة مثيرة نالت إعجاب الشارع العربي الكروي، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة الانفراد بالصدارة في أولى مواجهاته بالدور الثاني للدوري المصري.

الزمالك وبتروجيت بث مباشر kora online

ويحتل محمود علاء مدافع الفريق صدارة هدافي الفريق برصيد 8 اهداف، ويقدم مستوى مميز ورائع منذ انطلاقة الموسم، ويأتي في المركز الثاني الفولت العالي محمود كهربا أفضل لاعبي الزمالك في الموسم الحالي والذي سجل 7 أهداف، كهربا يقدم مستوى أكثر من رائع، ويعول السويسري جروس على عدد من اللاعيين في تشكيلته الأساسية في مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف اوباما والكونغولي كاسونجو بالإضافة لطارق حامد، ولن يقبل جروس بأي سقوط للفريق في مشواره بالمسابقة، خاصة وأن الأهلي استفاق مؤخرا ونجح في تحقيق 4 انتصارات على التوالي، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري.

على الجانب الأخر يدخل فريق بتروجيت مباراة اليوم وعينه على تحقيق فوز يجعله يحسن وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق البترولي المركز السابع عشر وقبل الاخير برصيد 15 نقطة فقط معها من فوزين وتعادل في 9 لقاءات ونال الهزيمة 6مباريات، وقام بتروجيت بتغيير مديره الفني طارق يحيي بعد تراجع مستوى الفريق، ليتولى مؤمن سليمان المدير الفني الحالي المهمة والذي يسعى لعبور الزمالك في مواجهة اليوم والتقدم في جدول الترتيب، ويعول بتروجيت كثيرا على خدمات شميلس بيكلي مهاجم الفريق الذي يتواجد في قائمة هدافي الدوري المصري.

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لكلا من محمود علاء بسبب الإيقاف، ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز بداعي الإصابة، فيما يغيب أحمد مدبولي ومحمد عنتر لدواعي فنية، وسيسعى الفريقين لتقديم كل مالديهم من أجل تحقيق الفوز في مباراة قوية، وسيسعي محمود كهربا لاعب الزمالك لاستغلال غياب زميله محمود علاء وانتزاع لقب صدارة الهدافين في هذه الجولة.

الزمالك وبتروجيت بث مباشر | يوتيوب HD | كورة لايف

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وحازم أمام، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وكهربا ومصطفى فتحي وفي الهجوم كاسونجو، على الجانب الأخر سيلعب بتروجيت بتشكل مكون من :محمد أبو النجا في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد السباعي وحسام حسن وأحمد عبد الرسول وأحمد صبحي، بينما في خط الوسط سيتواجد حميد ماو وأحمد العجوز ومحمود صلاح وشيمس بيكلي وأحمد مصطفى لالا وفي الهجوم أحمد رؤوف.

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 لايف في الدوري المصري، عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.