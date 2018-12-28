اونلاين | يلا شوت AhLy بث مباشر الاهلي والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي الوحدة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت AhLy بث مباشر الاهلي والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي الوحدة بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الدوري السعودي للمحترفين على موعد مع موقع "الخليج 365" وتغطية خاصة للمباريات, ويدخل الأهلي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة رغم تقديم مباراة أكثر من رائعة والتقدم أولاص بهدف المخضرم عمر السومة، في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وكان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ أربع مباريات على حساب الاتحاد، ولم يستطع الفريق تحقيق الفوز حتى الآن، تعادل مع الفيحاء، وخرج بنقطة واحدة من لقاء الرائد، وخسر من الشباب، وأخيرًا تلقى هزيمة من الهلال

بث مباشر مباراة الاهلي السعودي والوحدة في الدوري السعودي

. أما فريق الوحدة يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة خلف نظيره الأهلي صاحب المركز الخامس الذي يمتلك 24 نقطة، وكان الوحدة قد تلقى هزيمة ثقيلة في آخر لقاءاته على يد الفيصلي بثلاثية نظيفة تحت أول قيادة فنية للمدرب المصري أحمد حسام ميدو، وبالرغم من الخسارة إلا أن الفريق يقدم نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري، فبعد مرور 14 جولة، حققوا الفوز في 6 مباريات وتعادلوا في ثلاث، وتلقوا 6 هزائم.

موعد مباراة الاهلي السعودي والوحدة في الدوري السعودي اليوم:-

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت السودان .

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:30 مساءاً بتوقيت تونس .

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:30 مساءاً بتوقيت قطر.

3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي أمام الوحدة اليوم:-

حارس العرين: محمد العويس

خط الدفاع من اليسار لليمين: محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد

خط وسط الاهلي السعودي: خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي - عبد الله السعيد

الهجوم الناري: عبد الرحمن غريب - عمر السومة

التشكيل المتوقع للوحدة أمام الاهلي في الدوري السعودي:-

حارس العرين: اللاعب المصري محمد عواد

خط الدفاع من اليسار لليمين: عبد الله الزوري - ريناتو تشافي - عبد الإله العمري - فيصل درويش

خط وسط الوحدة: تيسير الجاسم - إمري تشولاك - علي النمر

الهجوم: رومولو أوتيرو - أحمد عبده - ماركوس جويليرمي

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المؤقت لفريق الوحدة السعودي أن مواجهة الأهلي المقبلة ستكون الأخيرة له على منصب المدير الفني.

وأعلن ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مباراة الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبل ستكون الأخيرة له كمدير فني للفريق.

جدير بالذكر أن فريق الوحدة يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من 14 مباراة في الدوري السعودي.