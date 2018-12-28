اونلاين | الدوري السعودي.. مباراة الأهلي والوحدة koora live بث مباشر لايف | شاهد مباراة Al Ahly اليوم | دوري بلس | KSA Sports

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الدوري السعودي.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم الجمعة 28-12-2018

يلتقي النادي الأهلي منافسه الوحدة، اليوم الجمعة 28-12-2018، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الأهلي والوحدة على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بصوت المعلقين بلال علام وسعد يحيى.

يفتح استاد الملك عبد العزيز أبوابه لاستضافة مباراة أهلي جدة والوحدة اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018، أهلي جدة يدخل مواجهة اليوم وهو قادم من خسارة صعبة على جماهيره في الكلاسيكو، على يد الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الماضية، ونجح السومة نجم الفريق في تسجيل هاتريك لفريقه في هذه المواجهة.

مباراة الأهلي والوحدة koora live بث مباشر لايف

على الجانب الأخر يدخل فريق الوحدة مباراة اليوم وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة خلف الأهلي صاحب المركز الخامس الذي يمتلك 24 نقطة، ويسعى أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت للوحدة لتحقيق فوز يسعد جماهير الوحدة التي هاجمته عقب الهزيمة امام الفيصلي في المباراة الأخيرة بثلاثية قاسية، ويتواجد الدولي المصري محمد عواد في حراسة عرين الوحدة.

وستشهد اللقاء مواجهة نارية خاصة بين اللاعبين المصريين، حيث يتواجد الثنائي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في صفوف أهلي جدة، بينما يتواجد محمود عواد في حراسة مرمى الوحدة بجانب مدربه المصري أحمد حسام ميدو، وتنقل المباراة في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة السعودية الرياضية اليوم.

الأهلي والوحدة شاهد مباراة Al Ahly اليوم | دوري بلس | KSA Sports

وسيفتقد أهلي جدة لخدمات مدافعه معتز هوساوي بداعي الإصابة، وأيضا دجانيني الذي غاب عن التدريبات، ولن يفتقد الفريق أي لا آخر وذلك بعد عودة باولو دياز من مدة الإيقاف، وسيكون إضافة قوية للفريق، وسيبدأ أهلي جدة المباراة بتشكيل مكون من : محمد العويس في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد عبد الشافي وباولو دياز ومحمد آل فتيل وسعيد المول، وفي الوسط خواردو وجوزيف دي سوزا وحسين المقهوي وعبد الله السعيد وعبد الرحمن غريب وفي الهجوم النجم السوري عمر السومة.

أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة سيبدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع عبد الله الزوري وريناتو تشافي وعبد الإله العمري و فيصل درويش، وفي الوسط تيسير الجاسم وإمري تشولاك وعلي النمر ورومولو أوتيرو و أحمد عبده وفي الهجوم ماركوس جويليرمي.