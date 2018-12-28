اونلاين | ‘يلا شوت حصري’ رابط مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم 28-12 بالدوري السعودي للمحترفين | Yalla Shoot | يلا شووت

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يقدم لكم "موقع الخليج 365" متابعة خاصة ولحظية لكل الدوريات حول العالم بصفة عامة, والدوري السعدوي بصفة خاصة, وينتظر عشاق الدوري السعودي للمحترفين مباراة الأهلي السعودي والوحدة ، وتأتي المباراة تحت عنوان "لقاء الجريحين"، في اللقاء الذي يقام في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين, وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الملك عبد العزيز الذي يفتح أبوابه لإحتضان اللقاء, اليوم الجمعة القادم 28 ديسمبر 2018، الموافق 21 ربيع الآخر 1440 هجريًا.
آخر إِستعدادات الوحدة قبل ملاقاة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة
مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 21 نقطة بعد مرور أول 14 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الوحدة الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة الجمعة 28/12/2018 في الدوري السعودي للمحترفين
تابع لايف مباراة الأهلي والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوحدة، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 24 نقطة بعد مرور أول 14 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والوحدة في الدوري السعودي اليوم
التشكيل المتوقع للأهلي السعودي أمام الوحدة اليوم:-
يتواصل غياب المدافع الدولي "ضخرة الأهلي" معتز هوساوي بداعي الإصابة، وعلى الرغم من عودة دجانيني للتدريبات لكن من المتوقع أن لايشارك لعدم وصوله إلى المستوى المسموح من اللياقة البدنية التي تسمح له بالمشاركة في المباريات، كما يعود للاهلي لاعبه باولو دياز بعد قضاء مدة الإيقاف.
سيبدأ جويدي "مدرب الاهلي" بالطريقة المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، خواردو، دي سوزا، المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي عمر السومة، عبد الرحمن غريب، وخلفهم عبد الله السعيد.
حارس العرين: محمد العويس
خط الدفاع من اليسار لليمين: محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد
خط وسط الاهلي السعودي: خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي - عبد الله السعيد
الهجوم الناري: عبد الرحمن غريب - عمر السومة
التشكيل المتوقع للوحدة أمام الاهلي في الدوري السعودي:-
بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو لن يفتقد الوحدة أي لاعب في هذا اللقاء أمام الأهلي بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب أحمد حسام ميدو لإختيار التشكيل الأمثل لخوض المباراة .
سيبدأ المدرب المصري ثاني مبارياته بنفس الطريقة التي الفريق في بطولة الدوري ، وسيواصل الإعتماد على العمري وريناتو في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود خط هجوم الفريق في هذا اللقاء أحمد عبده.
حارس العرين: اللاعب المصري محمد عواد
خط الدفاع من اليسار لليمين: عبد الله الزوري - ريناتو تشافي - عبد الإله العمري - فيصل درويش
خط وسط الوحدة: تيسير الجاسم - إمري تشولاك - علي النمر
الهجوم: رومولو أوتيرو - أحمد عبده - ماركوس جويليرمي
يدخل الأهلي هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة رغم تقديم مباراة أكثر من رائعة والتقدم أولاص بهدف المخضرم عمر السومة، في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وكان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ أربع مباريات على حساب الاتحاد، ولم يستطع الفريق تحقيق الفوز حتى الآن، تعادل مع الفيحاء، وخرج بنقطة واحدة من لقاء الرائد، وخسر من الشباب، وأخيرًا تلقى هزيمة من الهلال
. أما فريق الوحدة يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة خلف نظيره الأهلي صاحب المركز الخامس الذي يمتلك 24 نقطة، وكان الوحدة قد تلقى هزيمة ثقيلة في آخر لقاءاته على يد الفيصلي بثلاثية نظيفة تحت أول قيادة فنية للمدرب المصري أحمد حسام ميدو، وبالرغم من الخسارة إلا أن الفريق يقدم نتائج جيدة إلى حد ما في الدوري، فبعد مرور 14 جولة، حققوا الفوز في 6 مباريات وتعادلوا في ثلاث، وتلقوا 6 هزائم.
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