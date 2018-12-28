اونلاين | ‘يلا شوت حصري’ رابط مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم 28-12 بالدوري السعودي للمحترفين | Yalla Shoot | يلا شووت

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يقدم لكم "موقع الخليج 365" متابعة خاصة ولحظية لكل الدوريات حول العالم بصفة عامة, والدوري السعدوي بصفة خاصة, وينتظر عشاق الدوري السعودي للمحترفين مباراة الأهلي السعودي والوحدة ، وتأتي المباراة تحت عنوان "لقاء الجريحين"، في اللقاء الذي يقام في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين, وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد الملك عبد العزيز الذي يفتح أبوابه لإحتضان اللقاء, اليوم الجمعة القادم 28 ديسمبر 2018، الموافق 21 ربيع الآخر 1440 هجريًا.

آخر إِستعدادات الوحدة قبل ملاقاة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة

مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 21 نقطة بعد مرور أول 14 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الوحدة الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة الجمعة 28/12/2018 في الدوري السعودي للمحترفين

تابع لايف مباراة الأهلي والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوحدة، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 24 نقطة بعد مرور أول 14 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.