اونلاين | رابط سريع كورة لايف مشاهدة مباراة النصر.. بث مباشر النصر ضد الفتح | احمد موسى| بدون تقطيع

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رابط سريع كورة لايف مشاهدة مباراة النصر.. بث مباشر النصر ضد الفتح | احمد موسى| بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة 28-12-2018 ضمن الجولة الخامسة عشر من لقاءات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثان

ية وعشر دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة، وتُنقل مباراة النصر والفتح مجاناً عبر قناة ksa sports صاحبة حقوق البث المباشر لجميع مواجهات البطولات السعودية المحلية بالإضافة إلى موقع دوري بلس.

ويدخل فريق النصر هذة المباراة ساعياص إلى تحقيق الانتصار واقتناص الثلاث نقاط في هذه المواجهة وذلك من أجل مواصلة الضغط على الهلال متصدر الترتيب، حيث أن الفارق بينهم ليس ببعيد وهو ثلاث نقاط فقط، وستقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الموجود بمدينة الإحساء بعد نقلها بسبب سوء أرضية ملعب الملز، حيث يتسع إلى أكثر من 20 ألف مُتفرج ومتابع من داخل المدرجات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة على القناة السعودية الرياضية 1 بالإضافة إلى مجموعة قنوات دوري بلس عبر الانترنت.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم 28-12-2018:-

3:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:10 مساءاً بتوقيت مصر .

2:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:10 مساءاً بتوقيت العراق .

2:10 مساءاً بتوقيت السودان .

3:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:10 مساءاً بتوقيت تونس .

1:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:10 مساءاً بتوقيت قطر.

0:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الفتح في الدوري السعودي:-

ومن المتوقع أن يبدأ هيلدر كريستوفاو المدير الفني للنصر اللقاء بتشكيلة مميزة من اللاعبين، وستكون كالتالي:

حارس المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: جوليانو فيكتور – كريستيان راموس – برونو أوفيني – سلطان الغنام

خط الوسط: حمد آل منصور – بيتروس – يحيى الشهري – نور الدين أمرابط

الهجوم أحمد موسى – عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل المتوقع للفتح أمام النصر في الدوري السعودي:-

سيواصل المدرب صاحب التونسي الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي:-

حارس المرمى: ماكسيم كوفال

خد الدفاع: ماجد هزازي - علي لاجامي - محمد نعماتي - ماتياس أجويرجاراي - نزوزي توكو - محمد الفهيد

خط الوسط: منصور حمزي - عبد القادر الوسلاتي - ألخالي بانجورا

خط الهجوم: حمد الجهيم

ويدخل النصر هذا اللقاء، وهو منتشياً بالفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي، واقتناص نقاط مهمة دفعت به إلى المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فبعد 14 مباراة حقق الفريق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما.

فيما يقدم فريق الفتح نتائج ليست بسيئة حتى الآن في الدوري السعودي، واستطاع الفريق أن يضع نفسه في منتصف الجدول في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز التاسع، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 14 لقاء، فاز في 4، وخسر 4، وتعادل في 6 مباريات.

