اونلاين | كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الوحدة والاهلي بث مباشر اليوم 28/12/2018 يلا شوت ALAhly يوتيوب

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كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الوحدة والاهلي بث مباشر اليوم 28/12/2018 يلا شوت ALAhly يوتيوب

يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراة نارية ضد الوحدة المتعطش للعودة مجددا لنغمة الانتصارات، وذلك مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

- موعد مباراة الأهلي والوحدة:

ويلعب الأهلي ضد الوحدة اليوم الجمعة وذلك في الدوري السعودي للمحترفين عند تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة و6:30 بتوقيت مكة المكرمة و7:30 بتوقيت الإمارات.

- تقديم المباراة:

يدخل فريق أهلي جدة تحت قيادة جويدي وعينه صوب تحقيق الثلاث نقاط للخروج من جو الهزيمتين التي تلقاها الفريق خلال أخر جولتين من الهلال والشباب، كما أنه يعلم قوة الوحدة رغم ظروفه الصعبة.

وتعرض فريق الأهلي لخسارة مثيرة من الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي شهدت تسجيل النجم السوري عمر السومة ثلاثية الإمبراطور.

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما وعد ماجد النفيعي رئيس النادي جماهيره بصفقات قوية خلال الشتوية من أجل تدعيم الفريق.

أما على الجانب الآخر؛ نجد أن فريق الوحدة سيكون أيضاً على موعد مع مباراة قوية وصعبة خصوصا أن حالته لا تختلف عن النادي الأهلي فقد تلقى خسارة أمام الفيصلي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

وكانت اإدارة الوحدة قد أعلنت إقالة البرازيلي فابيو كاريلو بسبب سوء النتائج في المباريات الأخيرة وتعيين المصري أحمد حسام ميدو بدلا منه لكن الأخير أنه سيرحل عقب مباراة الأهلي مهما كانت النتيجة.

ويتواجد فريق الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، حيث خسر المباراة الماضية بثلاثية نظيفة في اختبار للمصري ميدو.

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة:

سيتم نقل مباراة الأهلي مع الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر والحي على قناة ksa sport 1 الرياضية السعودية بالإضافة إلى قناة دوري بلس.

- مشاهدة البث المباشر:

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