تامر النحاس: الاسماعيلي رفض عرض من بيراميدز ب 60 مليون جنيه لضم متولي

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، ان النادي الاسماعيلي رفض فى بداية الموسم عرض من نادي بيراميدز قيمته 60 مليون جنيها لضم محمود متولي.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد عبر إذاعة نجوم إف إم : "متولي بنهاية الموسم سيرحل عن الدراويش، اذا

لم يتحصل على المبلغ المناسب له".

وأردف "اللاعب وضع لنفسه مبلغ معين، وسيستمر مع الاسماعيلي اذا تحصل عليه، وان لم يحدث، سيرحل لمن يعطيه المقابل المادي الذي يريده".