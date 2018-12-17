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أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن هناك سببين لعدم نجاح ايهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، خلال تجربته في القيادة الفنية مع الزمالك.
وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد عبرإذعة نجوم إف إم: جلال لم ينجح مع الزمالك لسببين، الأول لانه انضم للابيض فى وسط الموسم ووسط لاعبين لم يختارهم ولم يبدأ
واردف "السبب الثاني لانه ترك انبي فى وسط الموسم وانتقل للزمالك، كنت اتمنى ان يستكمل الموسم مع الفريق البترولي ثم يرحل للقلعة البيضاء فى الموسم التالي".
واختتم "وجهة نظري ان "ربنا عاقب جلال" بسبب تركه لانبي فى وسط الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر النحاس: إخفاق ايهاب جلال مع الزمالك "عقاب من ربنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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