تامر النحاس: إخفاق ايهاب جلال مع الزمالك "عقاب من ربنا"

إيهاب جلال

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن هناك سببين لعدم نجاح ايهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، خلال تجربته في القيادة الفنية مع الزمالك.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد عبر

إذعة نجوم إف إم: جلال لم ينجح مع الزمالك لسببين، الأول لانه انضم للابيض فى وسط الموسم ووسط لاعبين لم يختارهم ولم يبدأمعهم فترة اعداد.

واردف "السبب الثاني لانه ترك انبي فى وسط الموسم وانتقل للزمالك، كنت اتمنى ان يستكمل الموسم مع الفريق البترولي ثم يرحل للقلعة البيضاء فى الموسم التالي".

واختتم "وجهة نظري ان "ربنا عاقب جلال" بسبب تركه لانبي فى وسط الموسم".