تامر النحاس:مروان محسن الأفضل في مصر

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يعد أفضل مهاجم حالي بمصر، ولكنه كان يعاني من عدم التوفيق لفترة طويلة.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في

الإستاد ال عبر إذاعة نجوم إف إم : "لن ياتي مدرب بالأهلي يمكنه ان يتجاهل مروان، لانه لاعب مميز وأفضل مهاجم فيمصر، ولكنه عانى من قلة التوفيق وذلك الأمر خارج عن إرادته".

وتطرق للحديث عن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائلا : "مدرب المنتخب يختار مروان كمهاجم المنتخب الأول لأنه لاعب مميز ومفيد للمنتخب، وأجيري رجل ذو خبرة".