أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يعد أفضل مهاجم حالي بمصر، ولكنه كان يعاني من عدم التوفيق لفترة طويلة.
وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج فيالإستاد ال عبر إذاعة نجوم إف إم : "لن ياتي مدرب بالأهلي يمكنه ان يتجاهل مروان، لانه لاعب مميز وأفضل مهاجم في
وتطرق للحديث عن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائلا : "مدرب المنتخب يختار مروان كمهاجم المنتخب الأول لأنه لاعب مميز ومفيد للمنتخب، وأجيري رجل ذو خبرة".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر النحاس:مروان محسن الأفضل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.