شاهد.. أبو تريكة يوجه رسالة إلى المدير الفني الجديد للأهلي

محمد ابوتريكة كتب - محمد اللاهوني أبدى محمد أبو تريكة ، صانع ألعاب الأهلي الأسبق ، تفاؤله بالمرحلة القادمة للفريق الأحمر مع المدير الفني الجديد الأوروجوياني مارتن لاسارتي. لاسارتي. وكتب أبوتريكة عبر حسابه بموقع تويتر: " ‏كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الاهلوية". وأضاف: "المشوار مازال طويلا وصعبا لنري الاهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع".



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