تامر النحاس: ارتفاع أسعار اللاعبين يعود لمنافسة الأهلي والزمالك

تامر النحاس

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن منافسة الاهلي والزمالك على الصفقات سبب من أسباب ارتفاع أسعار اللاعبين.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد

عبر إذاعة نجوم إف إم: "لا توجد منافسة بين الاهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقدات، الاخير يستطيعضم أي لاعب في أي وقت، وياتي بعد ذلك منافسة الاهلي والزمالك".

واردف: أسعار اللاعبين فى مصر معقولة ونسبة قليلة جدا من اللاعبين لا تتعدى ال 10% لا يهتمون بالمقابل المادي.