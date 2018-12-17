تامر النحاس: ارتفاع أسعار اللاعبين يعود لمنافسة الأهلي والزمالك

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أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن منافسة الاهلي والزمالك على الصفقات سبب من أسباب ارتفاع أسعار اللاعبين.
وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستادعبر إذاعة نجوم إف إم: "لا توجد منافسة بين الاهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقدات، الاخير يستطيع
واردف: أسعار اللاعبين فى مصر معقولة ونسبة قليلة جدا من اللاعبين لا تتعدى ال 10% لا يهتمون بالمقابل المادي.
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