شاهد.. جمهور الأهلي يشعل تويتر بسبب مروان محسن

مروان محسن

كتب - عادل أبو الفضل:

تصدر هاشتاج باسم مروان محسن مهاجم الأهلي، موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد فوز الفريق أمام النجوم، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز، بهدفين دون مقابل، حيث افتتح التهديف مروان محسن، وسجل مؤمن زكريا الهدف الثاني.

وتفاعلت جماهير الأهلي على موقع "تويتر" مع

إحراز مروان محسن لهدف التقدم للفريق.

وبدأت الجماهير في الحديث عن تسجيل مروان محسن أهداف للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سجل هدفين في طلائع الجيش بالدوري، وهدف في مرمى جيما الأثيوبي في دوري أبطال افريقيا.

وقامت الجماهير بكتابة العديد من التغريدات للتعليق على أهداف مهاجم الأهلي، حيث بدأت في الإعتذار لمروان و الحديث عن أهدافه بشكل ساخر، أو المقارنة بينه وبين المغربي وليد أزارو مع إضاعته فرص التهديف.

يذكر أن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تلقى العديد من الإنتقادات في الفترة الماضية على خلفية غيابه عن التهديف لفترة طويلة سواء مع النادي أو منتخب مصر.