مواجهة ثأرية بين أتلتيكو مدريد وكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال اوروبا، التي أجريت اليوم الأثنين، عن مواجهة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وجمعت الفريقين مواجهتين بدور المجموعات مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا بموسم 2014 – 2015، حيث تغلب أتلتيكو ذهابًا بهدف نظيف وتعادلا سلبيًا إياباً.

وعلى الجانب الأخر شهدت مواجهات كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الايطالى الحالى وريال مدريد السابق مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، على نجاح النجم البرتغالى بمختلف المواجهات.

حيث تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 4 أهداف في 6 مباريات على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، فقاد البرتغالي الفريق الملكي للفوز بنهائي 2013- 2014 على حساب الأتلتي بنتيجة 4-1.

كما ساهم في إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا حينما أحرز هاتريك

في نصف نهائي 2017.

وتحمل مواجهات أتليتكو مدريد الإسباني مع الفرق الإيطالية تاريخًا طويلًا، حيث تعود المواجهة الأولى بموسم ( 1997 ـ 1998 )، بنصف نهائى كأس الإتحاد الأوروبى، عندما سقط فى عقر داره، بهدف نظيف أمام لاتسيو الإيطالى قبل ان يفشل فى تعويض النتيجة بمباراة الاياب، حيث انتهى اللقاء بتعادل سلبى ليسقط بنتيجة اللقائين .

ثم ألتقى أتلتيكو مدريد مع فريق بارما الايطالى في كأس الإتحاد الأوروبي موسم 98 - 99، حيث سقط بنتيجة 1 ـ 3 على ملعبه، فى مباراة الذهاب وعاد بالخسارة بنتيجة 2 -1 مقابل هدفين مقابل لا

شىء فى إيطاليا.

وبعد إحدى عشر عاما نجح الفريق المدريدى فى احراز كأس السوبر الاوروبى على حساب انتر ميلان الايطالى بموسم 2010.

وفى بطولة الدورى الاوروبى موسم 2011 تمكن الفريق المدريدى من هزيمة أودينيزى الإيطالى بدور المجموعات بنتيجة 2 ـ 0 ذهابا و 4 ـ 0 إيابا

وإستمر مسلسل الانتصارات للفريق الإسبانى، حيث فاز على لاتسيو ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس الاتحاد الاوروبى بنتيجة 1 ـ 3 ذهابا ، 1 ـ 0 ايابا فى مدريد بموسم 2011 - 2012.

وأكمل الفريق المدريدى تفوقه على الفرق الإيطالية بعدما تمكن من إقصاء إنتر ميلان الإيطالى من بطولة دورى الأبطال بثمن النهائى موسم 2013- 2014.

يذكر أن فريق أتليتكومدريد الإسبانى يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى ضمن دور الـ 16 بدورى الأبطال هذا الموسم، وستقام مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو في 20 فبراير المقبل، ومباراة الإياب على ملعب تورينو في 12 مارس.