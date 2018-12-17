غداً.. الأهلي راحة من التدريبات

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة غدًا، الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن

زكريا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام. ورفع رصيده إلى 23 نقطة، يحتلبها المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة. وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة غدًا لالتقاط الأنفاس.ويتوجه الأهلي إلى إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، استعدادًا لمباراة جيما التي تقام يوم 23 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.