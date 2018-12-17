كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة غدًا، الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن
ويتوجه الأهلي إلى إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، استعدادًا لمباراة جيما التي تقام يوم 23 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الأهلي راحة من التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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