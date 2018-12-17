لاسارتي يلتقي مع أجيري علي هامش مباراة الأهلي والنجوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. ودار بينهما حوار قصير.

وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي

أمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الاثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري العام. وحرص لاسارتي على حضورمباراة اليوم، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، والإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.