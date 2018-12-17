حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. ودار بينهما حوار قصير.
وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهليأمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الاثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري العام. وحرص لاسارتي على حضور
وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يلتقي مع أجيري علي هامش مباراة الأهلي والنجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.