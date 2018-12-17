رياضة | 20 لاعبا في قائمة الجزيرة لمباراة لبتروجيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة الجزيرة لمباراة لبتروجيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار كرم جابر المدير الفني لنادي الجزيرة بمطروح 20 لاعبا لمباراة بتروجيت التي تقام في الخامسة من مساء الثلاثاء في دور الـ 16 لمسابقه كاس مصر.

وشملت القائمة المختارة للمباراة كلاً من :

محمد البشبيشي ،سلام انور، عبيد علي، سيد كناشه، اسماعيل بدر، مصطفي كارلوس، حسام خليل، عبده شحات، ربيع يسري، رياض حسن، أحمد سمير، اسلام قوره، أحمد حمزه، سعد كامل، محمد حمدي، أحمد رفعت، أحمد هريسه، أحمد حجازي، جبريل لاوال، وعلي محمد علي.

ويسعي فريق الجزيره لاستكمال مسيرته الناجحه في مسابقه الكأس، مصر بعد اطاحته للمصري من دور الـ 32.