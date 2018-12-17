رياضة | تعرّف على مباريات ختام الدور الأول للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات ختام الدور الأول للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعة القاهره إقامة مباريات، هامه، في صراع المنافسة على التأهل للدوري الممتاز من القسم الثاني، حيث تشهد المجموعة الثانية، إقامة 7 مواجهات مرتقبة، يوم الخميس المقبل، بالجولة الـ 13.

- سيراميكا يستقبل القناة في الجبل الأخضر

يخوض فريق سيراميكا لقاء صعب، أمام فريق القناه، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، حيث يدخل لاعبو سيراميكا اللقاء برصيد 23 نقطة بالمركز الثالث، بقيادة المدير الفني رمضان السيد، بينما يحتل لاعبو القناه المركز الأول برصيد 24 نقطة بقيادة فنية لأبو طالب العيسوي.

- كوكاكولا يصطدم بمنتخب السويس

وعلى ملعب الشرطة بالعباسة، يستقبل فريق كوكاكولا صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بقيادة تامر مصطفى، نظيره فريق منتخب السويس العاشر، بقيادة وائل القباني برصيد 12 نقطة، في مواجهة من العيار الثقيل.

- إف سي مصر يلاقي المريخ

ويواجه فريق إف سي مصر، بقيادة محمد صلاح، صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فريق المريخ البورسعيدي، السابع بقيادة اشرف خضر برصيد 16 نقطة، وتقام المباراة على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

- ديربي مصر الجديدة

ويخوض فريق الشمس، الذي يتواجد بالمركز السادس المموعة بقيادة طه شحاته صاحب الـ 17 نقطة لقاء من نوع خاص، مع فريق النصر التاسع بقيادة سيد عيد برصيد 13 نقطة.

- جمهورية شبين في نزهه ببورسعيد

وعلى ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، يلعب نادى أبى صقيل الاخير بقيادة طارق جمال برصيد نقطتين، مع نادى جمهورية شبين الثامن بقيادة محمد عامر برصيد 14 نقطة.

- دمياط يستقبل بورتو في رأس البر

وعلى ملعب رأس البر، يلتقي نادى دمياط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عبد الرحمن برصيد 12 نقطة، مع نظيره مع نادى بورتو السويس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أ شرف توفيق برصيد 10 نقاط.

- الزرقا في مهمة صعبة

وفي السادسة مساءاً، يحل فريق الزرقا بقيادة فنية جديدة لأيمن الجمل، ضيفاً على فريق الترسانة، بقيادة أحمد كشري، ويدخل الزرقا اللقاء برصيد 10 نقاط، بالمركز قبل الأخير، بينما الترسانة يملك 22 نقطة بالمركز الخامس.

- ترتيب المجموعة الثانية :

1-القناه 24 نقطة

2- كوكا كولا 24 نقطة

3- سيراميكا 23 نقطة

4- إف سى مصر 23 نقطة

5- الترسانه 22 نقطة

6- الشمس 17 نقطة

7- المريخ 16 نقطة

8- ج شبين 14 نقطة

9-النصر 13 نقطة

10- منتخب السويس 12 نقطة

11- دمياط 12 نقطة

12- بورتو 10 نقاط

13- الزرقا 10 نقاط

14- أبو صقل نقطتين