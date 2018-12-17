رياضة | نبروة ينجح في ضم جناح السنبلاوين

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حصل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد نبروه على توقيع اللاعب محمد عزت الجناح الأيسر لنادي السنبلاوين لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية لمدة ثلاثة مواسم ونصف. وقام عزت بالتوقيع لنبروة في حضور أحمد المسيري رئيس النادي، وأحمد أبو صحى نائب الرئيس. ويعد عزت صاحب الـ 24 عام، أول صفقات فريق اتحاد نبروة الذي يتصدر مجموعته بدوري القسم الثالث. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات فريق نبروه خلال الساعات القادمة.

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