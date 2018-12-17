رياضة | بمشاركة وردة.. باوك يهزم ليفادياكوس في الدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة وردة.. باوك يهزم ليفادياكوس في الدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق باوك المحترف في صفوفه الجناح المصري عمرو وردة أن يفوز على ليفادياكوس بهدفين مقابل هدف وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري اليوناني.

تقدم فريق باوك بهدف أول عن طريق أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 41 بينما سجل دييجو بيسيسوار بالدقيقة 46 فيما أحرز زيسوبولوس في الدقيقة 75.

وشارك عمرو وردة في المباراة منذ بدايتها وظهر بمستوى جيد، وساهم في فوز فريقن وحصد النقاط الثلاث المهمين في مشوار باوك في منافسات الدوري اليوناني.