رياضة | إبراهيموفيتش يوجه صدمة قوية لـ ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يوجه صدمة قوية لـ ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، البقاء مع ناديه وعدم الرحيل منه خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن كتب إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أكد فيها استمراره مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر ميلان الإيطالي اهتماما بالتعاقد مع إبراهيموفيتش في يناير المقبل، لتعزيز الصفوف الهجومية للروسونيري، ولكن يبدو أن المسألة ستكون صعبة خاصة بعد إصرار إبراهيموفيتش على البقاء مع ناديه الأميركي.

وكان إبراهيموفيتش لاعبًا في صفوف نادي ميلان في الفترة من عام 2010حتى عام 2012، ثم انتقل بعد ذلك لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.