رياضة | وفاة والد نجم الزمالك السابق

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كشف بشير التابعي مدافع نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة والده، حيث لم يكشف النجم السابق للمنتخب عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعزاء.

وفاة والد نجم الزمالك السابق

يذكر أن بشير التابعي قد لعب لنادي الزمالك منذ عام 1997 وحتى 2008، في حين حط الرحال في تجربة احترافية خارج مصر وتحديدا في الدوري التركي.

