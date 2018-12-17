رياضة | سيرجينهو: لاعب ريال مدريد قريب من مستوى نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجينهو: لاعب ريال مدريد قريب من مستوى نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم البرازيلي سيرجينهو لاعب فريق كاشيما أنتلرز الياباني، بأن مواطنه ڤينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني، يمكن أن يصل لمستوى نيمار دا سيلفا. وقال سيرجينهو في تصريحات لصحيفة "الآس" الاسبانية: "ريال مدريد فريق قوي جداً كمجموعة ولديه لاعبين مميزين من البرازيل". وواصل: "رودريجو جوس لاعب شاب ومميز، لديه السرعة والمهارة الذكاء ولكن يحتاج للخبرة ليلعب في ريال مدريد. واختتم: "لا نتحدث بغرف الملابس عن الثأر من نهائي 2016، هذه مباراة مختلفة تماماً، نريد ان نلعب بهدوء ولدينا الفرصة للفوز، في كرة القدم كل شيء ممكن".

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