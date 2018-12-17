رياضة | المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يكشف مصير رابيو الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المصير النهائي لنجم وسط الفريق، أدريان رابيو.

وكشف المدير الرياضي للنادي العاصمي، بقوله: "رابيو أخبرني أنه لن يجدّد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه يرغب بالرحيل عن الفريق عند نهاية الموسم".

وأوضح هنريكي بقوله: "لطالما قرر رابيو الرحيل، فلذلك، أعتقد أن مصيره قد حُسم: دكة البدلاء إلى النهاية !".