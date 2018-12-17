رياضة | برشلونة يراقب ثلاثي وسط ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب ثلاثي وسط ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني، يستهدف تدعيم خط وسط الفريق، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين من العيار الثقيل.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يراقب كل من "ندومبيلي، حسام عوار، نبيل فقير" ثلاثي وسط أوليمبيك ليون الفرنسي.
وسيكون ندومبيلي صفقة البارسا في حال فشل صفقة أدريان رابيو أو فرانكي دي يونج، كما أن عوار يعد لاعب تقني للغاية، ويمتلك رؤية عظيمة للملعب وهو مناسب جداً للبارسا.
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