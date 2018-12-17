رياضة | توليسو يُنصف ديمبلي.. ويؤكد: لم يتأخر إطلاقًا عن تدريبات المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توليسو يُنصف ديمبلي.. ويؤكد: لم يتأخر إطلاقًا عن تدريبات المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الدولي الفرنسي كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن مواطنه عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني، لاعب ملتزم للغاية.
وقال توليسو في تصريحات صحفية: "ديمبيلي لم يتأخر إطلاقًا عن تدريبات المنتخب الفرنسي في أي مرة تواجدنا بها سويًّا في معسكرات المنتخب".
وأضاف: "ديمبيلي لاعب رائع للغاية، هو ملتزم للغاية في التدريبات ويحظى باحترام الجميع هنا، هو ما زال صغيرًا للغاية، ملك موهبة كبيرة للغاية بعمر 21 سنة فقط".
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