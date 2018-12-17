رياضة | توليسو يُنصف ديمبلي.. ويؤكد: لم يتأخر إطلاقًا عن تدريبات المنتخب

وقال توليسو في تصريحات صحفية: "ديمبيلي لم يتأخر إطلاقًا عن تدريبات المنتخب الفرنسي في أي مرة تواجدنا بها سويًّا في معسكرات المنتخب".

وأضاف: "ديمبيلي لاعب رائع للغاية، هو ملتزم للغاية في التدريبات ويحظى باحترام الجميع هنا، هو ما زال صغيرًا للغاية، ملك موهبة كبيرة للغاية بعمر 21 سنة فقط".