رياضة | توخيل يثير التكهنات حول مستقبل رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل يثير التكهنات حول مستقبل رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موجة من التكهنات، حول مستقبل لاعب وسط الفريق أدريان رابيو.

وقال توماس توخيل (مدرب PSG)، في تصريحات صحفية: "رابيو؟ لا يمكنني تأكيد استمراريّته معنا حتى نهاية الموسم، حتى هذه اللحظة ليس هناك أي جديد، اللاعب لم يقُل لنا نعم أم لا بشأن مواصلته مع الفريق".

ومن الجدير بالذكر أن نادي برشلونة الاسباني، يصر بقوة على التعاقد مع رابيو، لدعم خط وسطه، ولكن إدارة البي إس جي برئاسة ناصر الخليفي تحاول إفشال ذلك والإبقاء على اللاعب.