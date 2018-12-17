رياضة | "ليون" جرس إنذار خطير لبرشلونة.. وهذه مشكلته الوحيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليون" جرس إنذار خطير لبرشلونة.. وهذه مشكلته الوحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليون فريق خطير جداً مشكلتهم الوحيدة هي دفاعهم الهش، لكن وسطهم قوي للغاية بثنائية "ندومبيلي، عوار" هذا الثنائي سبب المعاناة لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.
وفي بعض الأحيان يلعبون بخمسة لاعبين في الوسط مما يؤدي إلى إختناق البارسا ومعاناة فالفيردي، هناك شيء إيجابي آخر وهو غياب "فقير" عن الذهاب.
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