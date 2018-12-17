رياضة | الإسماعيلي يطير إلى الكاميرون صباح الثلاثاء

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يتجه الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى استعدادًا للسفر إلى الكاميرون صباح الثلاثاء، لمواجهة القطن فى دورى أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي يطير إلى الكاميرون صباح الثلاثاء

أيام قليلة ويحل الدراويش ضيفًا على النادى الكاميرونى، فى إياب الدور التمهيدى الثانى بالمسابقة الأفريقية.

وكان الجهاز الفنى للدراويش قد أعلن عن قائمة فريقه قبل ساعات من السفر التى ضمت 20 لاعبًا، بعد استبعاد نادر رمضان عقب إصابته المبدئية بجذع فى الرباط الأمامى للركبة.

يذكر أن الإسماعيلى فاز على القطن بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو، خلال لقاء الذهاب الذى أقيم مساء أمس الأحد على ملعب الإسماعيلية.