رياضة | عاجل.. صفقة القرن معروضة على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة القرن معروضة على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ُطرح اسم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري على طاولة تعاقدات الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ويدرس الزمالك تجهيز مبلغاً ضخماً للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي إلا أنه قد يواجه صعوبة بسبب رفض النادي القطري التفريط في خدمات اللاعب. ويبحث الزمالك عن مهاجم مميز لتدعيم الخط الأمامي في ميركاتو الشتاء لعدم تواجد سوى الثنائي كاسونجو وعمر السعيد فقط.

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