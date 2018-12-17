رياضة | مباريات هامة بالجولة قبل الأخيرة للقسم الثالث بمطروح

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تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة عشر لدوري الدرجة الثالثة في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، حيث يلتقي الحرية صاحب المركز الأول برصيد 30 نقطة، والذي صعد رسميا لدورة الترقي مع فريق الهلال صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة ويسعى الهلال للفوز للابتعاد عن شبح الهبوط.

وعلى ملعب مركز شباب الدخيلة، يواجه شباب الضبعة صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة فريق الشرطة صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، الذى يسعى للفوز للمنافسة على المركز الثاني على أمل تغيير نظام الصعود بصعود أول وثاني.

وعلى ملعب مركز شباب الحمام، يواجه مصري السلوم صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة فريق مطروح صاحب المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط ويسعى للفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء بلقاء مركز شباب الحمام فريق الترجي علي ملعب مركز شباب الحمام.

ترتيب المجموعه الرابعة عشر:

1 -الحرية 30 نقطة

2- شباب الحمام 21 نقطة

3- الشرطة 17 نقطة

4- مصري السلوم 15 نقطة

5- هلال الضبعة 13 نقطة

6- شباب الضبعة 13نقطة

7- مطروح 10 نقاط

8- الترجي 7 نقاط