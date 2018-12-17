شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحاول استغلال اهتزاز أرسنال للثأر منه فى كأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل توتنهام من اهتزاز جاره اللندنى أرسنال فى الثأر منه عندما يحل ضيفا عليه الأربعاء فى أبرز مباريات الدور ربع النهائى لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة فى كرة القدم، فيما يبدو الطريق إلى دور الأربعة ممهدا أمام مانشستر سيتى وتشيلسى.

ويدخل أرسنال إلى المباراة على خلفية الهزيمة التى تعرض لها السبت فى الدورى على يد مضيفه ساوثمبتون (2-3)، لينتهى بذلك مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 ضمن جميع المسابقات، وتحديدا منذ خسارته أمام تشيلسى (2-3) فى المرحلة الثانية من الدورى بعدما خسر قبلها أمام ضيفه مانشستر سيتى صفر-2 فى افتتاح الموسم.

ويأمل توتنهام الإفادة من الوضع المعنوى لفريق المدرب الإسبانى، أوناى إيمرى، كى يثأر للخسارة التى منى بها قبل أسبوعين فى الدورى الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 2-4، وذلك بحسب ما أكد حارسه وقائده الفرنسى هوجو لوريس.

ورأى لوريس- عقب الفوز على بيرنلى السبت 1- صفر ما أبقى سبيرز فى قلب الصراع على اللقب كونه يتخلف بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر- أنه «ربما كان من الجيد أن نخسر مباراتنا (مع أرسنال) فى الدورى الممتاز قبل أسابيع معدودة (الثانى من ديسمبر)، لأن هذا الأمر يمنحنا دافعا أكبر».

وتابع: «لا يوجد شعور أسوأ من شعور الخسارة. تحاول دائما أن تحلل وأن تحرص على ألا تتكرر بعض الأمور. إنها فرصة أخرى وسنحاول جاهدين من أجل التأهل».