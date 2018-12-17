شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تحتفل بتألق «البرغوث» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم الفريق الكروى الأول بنادى برشلونة، قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للفوز فى تاريخ الفريق الكتالونى، بعد الفوز الذى حققه البارسا على ليفانتى بنتيجة 5/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، على ملعب «سيوتات دى فالنسيا»، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا».

وسجل البرغوث الأرجنتينى «هاتريك» فى شباك ليفانتى، ليمنح برشلونة فوزاً كبيراً يجعله فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد بـ31 نقطة.

وحقق ميسى 323 انتصاراً بمسابقة الدورى الإسبانى طوال تاريخ مشاركاته مع نادى برشلونة، ليفض الشركة مع تشافى، قائد الفريق الكتالونى السابق والسد القطرى الحالى.

وجاء ليونيل ميسى فى المركز الأول محققًا 323 انتصاراً، وفى المركز الثانى تشافى هيرينانديز 322 انتصاراً، فيما كان إنييستا ثالثًا بـ312 انتصاراً، واحتل فالديز المركز الرابع بـ269 انتصاراً، بينما بويول خامسًا بـ247 انتصاراً.

فى نفس السياق، احتفلت الصحافة الإسبانية بـ«هاتريك» ليونيل ميسى فى مباراة ليفانتى وبرشلونة، حيث عنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «ميسى العظيم.. ميسى الاستثنائى يقود برشلونة للفوز على ليفانتى بخماسية بتسجيله لثلاثية وصناعة هدفين لسواريز وبيكيه.. المتصدر يحافظ على فارق النقاط الثلاث أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد».

فى حين كتبت صحيفة «سبورت»: «سيد الليجا.. ميسى بطل استعراض برشلونة ضد ليفانتى بتسجيله لهاتريك وصناعة هدفين.. بيكيه وسواريز أكملا خماسية البارسا فى أداء أكثر من رائع».

من جانبه قال فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: «ليفانتى بدأ المباراة بقوة كما تصورنا، كان علينا تغيير تشكيل الفريق بناء على الإصابات، كانت لدينا فرصة لزيادة النتيجة وهذا حدث شيئاً فشيئاً».

وواصل: «قام ديمبلى اليوم بتنفيذ بعض الواجبات الدفاعية، وهذا طبيعى، مشاركة بيكيه فى ثلاث مسابقات هى التى جعلتنا نعانى فى العمق الدفاعى».

وأكمل فالفيردى حديثه: «سعيد بوجود ميسى وسواريز فى الفريق، سعيد برد الهزيمة التى تعرضنا لها فى الموسم الماضى».

فيما أعرب المدرب فرنسيسكو لوبيز، المدير الفنى لفريق ليفانتى، عن رضاه عما قام به لاعبو فريقه، رغم الخسارة أمام البارسا.

وقال لوبيز، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية: «برشلونة يمتلك موهبة كبيرة بين أقدام لاعبيه، وأظن أننا لعبنا بندية كبيرة حتى عندما تأخرنا بهدفين نظيفين، لكنهم كانوا حاسمين، والموهبة والمهارة حسمتا المباراة فى نهاية المطاف، لقد حاولنا أنّ نتقدم، ولكن عندما تواجه فريقا يتمتع بجودة كبيرة ستدفع الثمن باهظاً».

وأضاف: «أظن أننا كان لدينا حظوظ فى هذه المباراة، حتى بعد إحرازهم للهدف الثانى، كان لدينا بعض الهجمات المرتدة، وبعض الفرص، ولكن عندما ترتكب أخطاء أمام برشلونة ستدفع الثمن باهظًا».

وواصل: «نحن فى غرفة الملابس لدينا حزن كبير، ولكن أنا فخور باللاعبين الذين لدى، لأنهم لعبوا بشكل جيد، وقدموا كل ما لديهم».

وعن أداء ميسى فى المباراة وإحرازه لهاتريك وصنعه لهدفين: «ما يقدمه ميسى لم يعد يفاجئنى، عندما يملك الكرة بين قدميه، أى شىء يُمكن أنّ يحدث، إنه قادر على فعل أى شىء، لقد رأينا ذلك، هو لديه أشياء غير متوفرة فى أى لاعب آخر».

وأنهى: «لم نعرف ماذا نفعل أمامه؟، نحن أمام أفضل لاعب فى العالم، وأفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم، وعلى الرغم من أنّ الخصوم تعانى أمامه، ولكن نحن نستمتع كذلك بما يقدمه».

على جانب آخر، تلقى نادى برشلونة عرضاً مُغرياً من أحد أندية الدورى الصينى لضم البرازيلى مالكوم، نجم وسط البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة «أس»، الإسبانية، أن إدارة برشلونة تلقت عرضاً بقيمة 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع البرازيلى مالكوم جناح البارسا، وذلك بعد 5 أشهر من انضمامه إلى صفوف الفريق الكتالونى خلال انتقالات الصيف الماضى قادماً من بوردو الفرنسى مقابل 40 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن وكلاء البرازيلى مالكوم لم يتحدثوا حتى الآن عن العرض الصينى المقدم للاعب، وتركوا الأمر لدى إدارة البارسا، الذى لا يرغب فى الحديث عن مثل هذه الأمور حالياً، خاصة أن مالكوم أظهر قدراته الفنية على البقاء داخل كامب نو وحجز مكاناً أساسياً فى التشكيل مستقبلاً.